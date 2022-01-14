Джакарта, 14 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что постоянное жилье для жителей, пострадавших от извержения вулкана Семеру, будут построены в том же месте, сообщает Kompas.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

Мааруф Амин пояснил, что местонахождение приютов и жилых домов будет оборудовано различными удобствами, начиная от рынков, медицинских учреждений, школ, спортивных площадок и заканчивая интегрированными загонами для крупного рогатого скота.

Правительство также подготовило резервуар для обеспечения жителей питьевой водой, а также установило очистные сооружения.

Сельскохозяйственные земли, принадлежащие жителям, пострадавшим от извержения вулкана Семеру, останутся в собственности жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан, заявил, что граница с Малайзией в Малаккском проливе отмечена лишь буйками.