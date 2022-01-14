Самара, , 11:51 — REGNUM Женщину заподозрили в оставлении ребенка в опасности в Самарской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Лекарство

Стражи порядка Сызранского района получили информацию от медработников о том, что жизнь пятилетней девочки может быть в опасности в результате того, что она не получает необходимые ей лекарства.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних прибыли по адресу проживания ребенка и ее 38-летней матери. В результате было установлено, что ребенок родился с хроническим заболеванием, поэтому вынужден в течение всей жизни два раза в день принимать лекарства.

«Женщина с июля по сентябрь 2021 года не являлась в клинический центр для получения необходимых препаратов и не обеспечивала лечение ребенка. Кроме того, даже получив лекарства, в течение десяти дней женщина не контролировала их приём, поставив тем самым жизнь и здоровье ребёнка под угрозу», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности. В настоящее время необходимые лекарства женщина получила в медучреждении и обеспечила лечение ребенка.