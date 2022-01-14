Саратов, 14 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Саратове вынесли приговор представителю коммерческой организации из города Чебоксары (Чувашия), обвиняемому по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Между ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью из города Чебоксары был заключен госконтракт, согласно которому требовалось выполнить работы по обслуживанию инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности мостового перехода «Саратов-Энгельс» (автодорожный мост через реку Волга) и эстакады через реку Гуселка на автодороге «Саратов-Усть-Курдюм». Выяснилось, что у сотрудников данной организации нет допуска к проведению указанных работ.

Тогда представитель чебоксарской фирмы обратился к заместителю начальника отдела организации-заказчика работ и предложил взятку в размере 10% от суммы контракта (1 327 781 рубль). Вознаграждение предназначалось за способствование в исполнении заключенного контракта путем допуска сотрудников чувашской компании к выполнению работ, но замначальника отдела саратовского учреждения сообщил об этом в правоохранительные органы.

Обвиняемый 1 июня 2021 года передал замначальника отдела часть взятки в размере 110 тыс. рублей. Действия представителя чебоксарской фирмы были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Подсудимого на 8 лет лишили свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 6,6 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области адвоката Адвокатской палаты Волгоградской области подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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