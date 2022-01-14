Калуга, 14 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В продовольственных магазинах Калужской области с 6 по 12 января отмечалось увеличение цен на соль поваренную — на 3,6%, крупу гречневую — на 1,4%, консервы мясные — на 6,8%, молоко — на 0,8%, сыры — на 3,6%, капусту — на 3,8%, консервы мясные для детского питания — на 4,6%, колбасу сырокопченую — на 1,8% и воду питьевую — на 3%. Об этом 14 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Одновременно в магазинах региона уменьшились цены на маргарин — на 3,6%, крупы овсяную и перловую — на 2,7%. Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

По данным Калугастата, оборот розничной торговли пищевыми продуктами в январе-ноябре 2021 года — 106 млрд 435 млн рублей, что в товарной массе на 1,6% меньше января-ноября 2020 года.