Таллин, 14 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Ряд самоуправлений Эстонии рассматривает возможность отключения всей или части уличного освещения на фоне резкого роста цен на электроэнергию. Об этом сообщило гостелерадиовещание Эстонии ERR со ссылкой на представителей Союза городов и волостей страны.

Вести-Алтай Уличное освещение

По словам советника союза Калле Тоомета, отключение может затронуть тротуары и велодорожки за пределами населенных пунктов, которые используются не так активно.

В двух крупнейших городах республики Таллине и Тарту к такому способу экономии средств пока прибегать не намерены, сообщили журналистам представители местных властей. И это несмотря на серьезный рост расходов: если в декабре 2020 года счет за электричество для Тарту составлял 96 000 евро, то за декабрь 2021 года он вырос до 241 000 евро.

«Мы не планируем поступать так, как это было во времена финансового кризиса в 2008 году, когда фонари горели лишь на некоторых улицах или их включали позднее. Для нас в приоритете безопасность движения, как на тротуарах, так и на проезжей части», — заявил вице-мэр Таллина Владимир Свет.

В то же время он признал проблему: по его словам, за год цены на электричество выросли для городских властей столицы Эстонии на 152% до 3,3 млн евро.