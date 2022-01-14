Минск, , 11:46 — REGNUM Уголовное дело в отношении гражданки России Софьи Сапеги, обвиняемой по семи статьям УК Белоруссии, поступило в Гродненский областной суд. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Верховного суда.

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«Уголовное дело для рассмотрения поступило в Гродненский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена», — цитирует агентство БелТА представителя пресс-службе судебной инстанции.

Как утверждает Генпрокуратура, обвиняемая совместно с сообщниками, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд телеграмм-каналов, в которых были размещены персональные данные не менее 238 человек, включая прокуроров, судей, правоохранителей, госслужащих и журналистов. После опубликования информации в адрес потерпевших стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, повреждения имущества.

В надзорном ведомстве отмечают, что деятельность обвиняемой была направлена на дискредитацию белорусской власти и разжигание розни.

В настоящее время Сапега находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Софья Сапега была задержана в Белоруссии 25 мая 2021 года по подозрению в совершении ряда преступлений, которые предусмотрены УК республики. В декабре прошлого года ей было предъявлено окончательное обвинение. Власти страны обвиняют её по семи статьям Уголовного кодекса.

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В частности, Сапегу обвиняют по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии («Разжигание вражды»). Девушка может получить шесть лет тюремного заключения, что является минимальным сроком по указанной статье с учётом ранее заключённого задержанной соглашения со следствием. После приговора суда Сапега может быть экстрадирована в Россию.

Ранее гражданка России Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко.

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