Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге началась новая вспышка COVID-19, за последние сутки в городе обнаружили 2708 случаев заражения коронавирусом, что на 47% больше, чем сутками ранее. Данными по заболеваемости 14 января поделился федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Петербурге за сутки выявили 2708 новых носителей, что на 869 человек больше, чем было в предыдущий день. Тогда суточная цифра была установлена на отметке в 1839 случаев.

За последние сутки в Петербурге от ковида, как основной причины смерти, скончался 61 человек, что на три человека больше, чем сутками ранее. Статистика смертности в очередной раз превысила отметку в более чем 60 смертей за сутки.

Отрицательный тест на коронавирус за сутки получили 2874 человека, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией. Этот показатель на 260 человек больше, чем за предыдущие сутки.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 873 234 случая заболеваний коронавирусом. От ковида скончались 28 872 человека, выздоровели 819 567 человек.

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