Багдад, , 11:50 — REGNUM Неизвестные обстреляли «Зелёную зону» Багдада — район города, где расположено посольство США и правительственные резиденции. Об этом сообщает телеканал Al-Sumariya.

По данным журналистов, три выпущенных ракеты упали на территории американского посольство. Еще одна ракета поразила здание школы, расположенной в соседнем жилом комплексе.

Как минимум двое человек получили осколочные ранения. Остальные ракеты были уничтожены системами ПВО.

Как сообщили в дипломатической миссии США, за нападением стоят «террористические группы, пытающиеся подорвать безопасность, суверенитет и стратегическое развитие Ирака».