Москва, , 11:44 — REGNUM В Госдуме приветствовали возможное размещение российской военной инфраструктуры на Кубе.

Карта мира

«С Америкой можно разговаривать, лишь приставив к виску гиперзвуковую ракету. Иначе эти ковбои не понимают!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Читайте также: В Белом доме пригрозили России за возможное размещение военных на Кубе