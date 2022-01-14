Родионово-Несветайский район, , 11:43 — REGNUM В Ростовской области удалось локализовать пожар, вспыхнувший утром 14 января в одном из производственных цехов молокозавода в слободе Родионово-Несветайская. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Тушение пожара в ангаре Moscow.mchs.ru

В 11:30 мск объявлена локализация возгорания на площади 800 кв. метров, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что к месту пожара на молокозаводе стянуты дополнительные силы. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

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