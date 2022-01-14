Богота, 14 января, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке заявил 13 января на встрече с президентом Перу Педро Кастильо о том, что главной целью отношений двух стран является привлечение колумбийских инвестиций в Перу, а перуанских — в Колумбию. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

(сс) Policía Nacional de los colombianos Иван Дуке

Дуке подчеркнул, что отношения между странами находятся на своем пике, и для дальнейшего их развития требуется поднять вопрос о привлечении дополнительных инвестиций.

«Президент Кастильо, я ценю ваше послание и призывы колумбийскому бизнесу об открытости для него дверей страны и правовой базы. В свою очередь я посылаю такой же призыв перуанским бизнесменам», — сказал президент Колумбии.