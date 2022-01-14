Кэри, США, 14 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В популярную «королевскую битву» Fortnite можно будет сыграть на устройствах от Apple. Об этом 14 января пишет PC Gamer.

Epic Games Fortnite

Fortnite будет запускаться на iOS-устройствах при помощи облачного сервиса GeForce Now. Причём, как отмечают разработчики, речь идёт не о стандартной версии игры, а о специальной версии Fortnite, адаптированной для сенсорного управления.

Напомним, что Fortnite была доступна на смартфонах от Apple до августа 2020 года. В ходе судебного разбирательства между Apple и Epic Games игру удалили из фирменного магазина компании.