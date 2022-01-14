Москва, , 11:39 — REGNUM Число заражений коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 23 820 случаев. Об этом 14 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Ранее эту цифру назвала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Днём ранее этот показатель составлял 21 155 случаев — число заражений ежедневно растёт. Общее количество выявленных заражений достигло 10 747 125 случаев.

В регионах России больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 5712. Далее следуют Санкт-Петербург (2708) и Подмосковье (1990). Также в первой пятёрке Нижегородская и Свердловская области. Новые случаи обнаружены во всех регионах страны.