Москва, , 11:38 — REGNUM В настоящее время всё меньше глобальных финансовых институтов готовы инвестировать в добычу углеводородов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важным фактором, влияющим на конкурентоспособность российской добывающей промышленности, является то, что значительная часть углеводородов добывается в регионах постоянной мерзлоты, а ее таяние определяет дополнительные проектные риски и соответствующие затраты по модернизации инфраструктуры», — сказал он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что, согласно данным Bloomberg, Китай увеличивает закупки нефти из регионов, находящихся под санкциями США: Ирана и Венесуэлы.

«Возможно, тем самым создается по сути два рынка: глобальный и «санкционный», при этом очевидно, что риски, связанные с «санкционным» рынком, определяют дополнительное дисконтирование, — сказал Аким. — Другим значительным фактором, влияющим на роль нефти, является стоимость финансирования капитальных проектов — с учетом глобального тренда на декарбонизацию и ESG (принципы ведения бизнеса, предполагающие его социальную, корпоративную и экологическую ответственность — прим. ИА REGNUM) всё меньше глобальных финансовых институтов готовы инвестировать в проекты добычи углеводородов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аким рассказал о том, что общепринятое мнение, будто нефть со временем будет становиться всё более дефицитной и ценной, оказалось опровергнуто.

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