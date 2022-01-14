Москва, 14 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В настоящее время всё меньше глобальных финансовых институтов готовы инвестировать в добычу углеводородов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Важным фактором, влияющим на конкурентоспособность российской добывающей промышленности, является то, что значительная часть углеводородов добывается в регионах постоянной мерзлоты, а ее таяние определяет дополнительные проектные риски и соответствующие затраты по модернизации инфраструктуры», — сказал он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что, согласно данным Bloomberg, Китай увеличивает закупки нефти из регионов, находящихся под санкциями США: Ирана и Венесуэлы.

«Возможно, тем самым создается по сути два рынка: глобальный и «санкционный», при этом очевидно, что риски, связанные с «санкционным» рынком, определяют дополнительное дисконтирование, — сказал Аким. — Другим значительным фактором, влияющим на роль нефти, является стоимость финансирования капитальных проектов — с учетом глобального тренда на декарбонизацию и ESG (принципы ведения бизнеса, предполагающие его социальную, корпоративную и экологическую ответственность — прим. ИА REGNUM) всё меньше глобальных финансовых институтов готовы инвестировать в проекты добычи углеводородов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аким рассказал о том, что общепринятое мнение, будто нефть со временем будет становиться всё более дефицитной и ценной, оказалось опровергнуто.