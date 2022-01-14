Родионово-Несветайский район, Ростовская область, 14 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Площадь пожара на молокозаводе в слободе Родионово-Несветайская Ростовской области увеличилась в восемь раз, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 14 января.

Пожар

«Площадь пожара увеличена до 800 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что к месту пожара на молокозаводе стянуты дополнительные силы. На месте происшествия работают четыре звена газодымозащитной службы, а также 56 человек и 19 единиц техники.