Симферополь, 14 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Трасса «Таврида», а также 70 дорожных сооружений оформлено в собственность Республики Крым, об этом 14 января сообщили в пресс-службе Госкомрегистра.

Rosavtodor.gov.ru Автомобильная трасса «Таврида»

Как уточнили в ведомстве, сотрудниками отделов учета объектов капитального строительства Госкомрегистра поставлен на кадастровый учет основной ход автомобильной дороги федерального значения «Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (граница Бахчисарайского района)» протяженностью 237,5 км. Также на кадастровый учет поставлено более 70 дорожных сооружений. Это транспортные развязки, надземные пешеходные переходы, мосты, прочие конструктивные элементы дорожной инфраструктуры.

После этого трасса и сооружения были оформлены в собственность Республики Крым, также зарегистрированы права оперативного управления за государственным казенным учреждением РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Как пояснила председатель Госкомрегистра Крыма Инна Смаль, так как трасса «Таврида» является федеральной, регистрация прав Республики Крым необходима с юридической точки зрения. Однако это только промежуточное решение — впоследствии дорога будет передана в собственность Российской Федерации. Права госсобственности, соответственно, будут зарегистрированы на 2600 земельных участков, по которым проходит «Таврида», и на все капитальные сооружения.

Автомобильная трасса федерального значения А-291 «Таврида» начинается от Крымского моста и соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь, её протяженность составляет более 250 км.