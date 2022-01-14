Москва, , 11:36 — REGNUM Общепринятое мнение о том, что нефть со временем будет становиться всё более дефицитной и дорогой, было опровергнуто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как полагают многие эксперты, в мире происходит переход от дефицита к изобилию нефти. Общепринятое мнение, которое доминировало на нефтяном рынке в течение предыдущих десятилетий, согласно которому нефть со временем будет становиться все более дефицитной и ценной, было опровергнуто. За последние время глобально за счет новых месторождений и технологий на каждый потребленный баррель нефти к оценкам доказанных запасов нефти были добавлены два, — сказал Аким. — Например, недавно было подсчитано, что, основываясь на известных нефтяных ресурсах и используя только сегодняшние технологии, можно добыть достаточно нефти, чтобы в двукратном размере удовлетворить весь мировой спрос на нефть до 2050 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аким рассказал, как, по мнению экспертов, может упасть мировое потребление нефти к 2040 году.

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