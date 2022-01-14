Оренбург, , 11:36 — REGNUM В Оренбурге утверждено обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 113 млн рублей. Материалы переданы в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Оренбуржья.

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В совершении налогового преступления обвиняется генеральный директор одной из организаций. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации и предоставления налоговикам ложных отчетов.

По версии следствия, мужчина уклонился от уплаты НДС за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, проигнорировав декларации по этому виду налога. Кроме того, в 2017—2018 годах он включил в отчеты недостоверные данные, уклонившись от уплаты страховых взносов.