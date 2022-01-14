Москва, , 11:35 — REGNUM Согласно ряду экспертных оценок, мировое потребление нефти к 2040 году может упасть до 25 млн баррелей в день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Добыча нефти Arne Hückelheim

«Во многих странах амбициозная климатическая политика все чаще угрожает конкурентоспособности их делового сектора, по крайней мере в краткосрочной перспективе, — сказал Аким. — Но при этом она же способствует развитию новых технологий, стимулирующих экономический рост в долгосрочной перспективе, уменьшая зависимость от стран — поставщиков энергоресурсов. Многие страны уже заявили о намерении достичь уровня нулевых выбросов к середине века».

В этот список, как подчеркнул Аким, входят Китай, Германия, Япония, Нидерланды и другие крупнейшие торговые партнеры России.

«Согласно экспертным оценкам, активный переход к сценарию 1,5 С (снижение углеродоемкости экономик для ограничения глобального потепления в пределах 1,5 градуса С) приведет к снижению потребления нефти до 25 млн баррелей в день к 2040 году», — уточнил Аким.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аким рассказал, как будет падать роль нефти в мировой экономике.

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