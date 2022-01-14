Москва, 14 января 2022, 11:35 — REGNUM Согласно ряду экспертных оценок, мировое потребление нефти к 2040 году может упасть до 25 млн баррелей в день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.
«Во многих странах амбициозная климатическая политика все чаще угрожает конкурентоспособности их делового сектора, по крайней мере в краткосрочной перспективе, — сказал Аким. — Но при этом она же способствует развитию новых технологий, стимулирующих экономический рост в долгосрочной перспективе, уменьшая зависимость от стран — поставщиков энергоресурсов. Многие страны уже заявили о намерении достичь уровня нулевых выбросов к середине века».
В этот список, как подчеркнул Аким, входят Китай, Германия, Япония, Нидерланды и другие крупнейшие торговые партнеры России.
«Согласно экспертным оценкам, активный переход к сценарию 1,5 С (снижение углеродоемкости экономик для ограничения глобального потепления в пределах 1,5 градуса С) приведет к снижению потребления нефти до 25 млн баррелей в день к 2040 году», — уточнил Аким.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аким рассказал, как будет падать роль нефти в мировой экономике.
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