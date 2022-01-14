Тавда, Свердловская область, 14 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Тавде Свердловской области местного жителя отдали под суд за контрабанду пиломатериалов на более 63,1 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, гражданин 1984 года рождения с помощью подконтрольных ему организаций переместил на территорию иностранных государств пиломатериалы, источник происхождения которых следствию неизвестен. При этом он внёс в декларации на товар заведомо недостоверные сведения.

Уголовное дело рассмотрит Тавдинский районный суд. Гражданину грозит до семи лет заключения.