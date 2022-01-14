Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:34 — REGNUM Компания Crytek заставила независимого разработчика Франса Боума (Frans Bouma) удалить свой авторский фото-режим для ремастеров игр Crysis 2 и Crysis 3. Об этом 14 января пишет издание PC Gamer.

Скриншот игры «Crysis Remastered» Crysis.com

В Crytek заявили, что разработки Боума нарушают пользовательское соглашение, так как его фото-режимы распространяются за деньги на Patreon-странице автора. Его попросили либо удалить модификации, либо сделать их бесплатными — Боум выбрал первый вариант.

Напомним, что Crysis — это серия шутеров с видом от первого лица, в которых главным героем оказывается солдат в специальном нанокостюме, который дарует ему различные сверхспособности. Релиз первой части состоялся в 2007 году.

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