Донецк, , 11:33 — REGNUM Работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков Украины около шести населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе зафиксировала Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 января сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что работа РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502 отдельного батальона силовиков Украины была зафиксирована в районах населенных пунктов Варваровка, Новотроицкое, Заря, Александрополь, Тарасовка и Новооленовка.

Кроме того, отмечается, что таким образом ВСУ делают попытки не допустить обнаружение миссией ОБСЕ своей военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что украинские силовики семь раз нарушили режим перемирия на территории ДНР.