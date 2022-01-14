Москва, 14 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Власти России адекватно реагируют на угрозы, которые встают перед экономикой страны. Об этом 14 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Глава Минфина отметил, что Россия во многом переживает те же самые экономические проблемы, что и весь остальной мир. Однако реакция на имеющиеся вызовы в РФ отличается от действий других стран.

«Мы видим большую инфляцию, мы видим, что мы, может быть, где-то избыточно накачали экономику деньгами, видим последствия инфляции. У нас более высокие тренды по сравнению с нашими таргетами. Но мы как раз адекватно отвечаем. Мы выходим на нормальные бюджетные уровни, мы отвечаем с точки зрения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка. У нас есть программа. Но это Россия. Но не во всех странах это хотят видеть — здесь нужна политическая воля принимать зачастую непопулярные решения, чтобы выйти на нормальный уровень инфляции и прежний уровень ставок», — отметил Силуанов.