Москва, , 11:33 — REGNUM Ситуация в мире не улучшается, а продолжает накапливается конфликтный потенциал. Негативному развитию событий способствуют страны Запада. Об этом сегодня, 14 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передают РИА Новости.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, западные коллеги взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе ООН.

«Запал ведёт линию на подмену международного права своими правилами. А тех, кто не присоединяется к междусобойчиками и коалициям передовиков, объявляются ретроградами», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по гарантиям безопасности между Россией и НАТО показали серьёзность противостояния на мировой арене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Читайте подробнее: США стремятся к доминированию на мировой арене — Лавров