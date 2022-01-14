Москва, , 11:33 — REGNUM В настоящее время нет однозначной оценки того, как будет падать роль нефти в мировой экономике к 2040 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким. Так он прокомментировал рассуждения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что через 20 лет нефть может перестать быть основным источником доходов российского бюджета.

Добфча нефти Kazanreporter.ru

«Существуют различные оценки, отличающиеся уровнем пессимизма относительно падения роли нефти в мировой экономике к 2040 году. Даже различные прогнозы одной и той же организации могут указывать на совершенно разные оценки в зависимости от используемых сценариев, — сказал Аким. — Например, сценарий устойчивого развития МЭА (Международного энергетического агентства), основанный на резком ужесточении климатической политики, предполагает, что спрос на нефть может достичь пика в середине 2020-х годов, после чего начнётся спад. При этом сценарий МЭА, который предусматривает менее резкий сдвиг в экологической политике, указывает на то, что спрос продолжает расти до 2040 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт РЭШ Виталий Казаков рассказал, как следует готовить бюджетную систему РФ к энергетическому переходу.

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