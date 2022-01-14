Улан-Батор, , 11:32 — REGNUM В Монголии с начала года резко растет количество новых случаев заражения коронавирусом, что связано с распространением штамма «Омикрон», — считает Министерство здравоохранения.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Около 70% случаев новых случаев заражения приходятся на «Омикрон». У нас доля вакцинированных, переболевших, получивших третью и четвертую дозу находится на высоком уровне, поэтому течение болезни легкое», — заявили в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

В связи с распространением штамма «Омикрон» власти Монголии отменили все публичные мероприятия, связанные с празднованием монгольского Нового года по лунному календарю Цаган Сар. Людей призвали отмечать праздник дома.

«По прогнозам учёных, в период празднования Цаган сара резко увеличится количество новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому Министерство здравоохранения рекомендует жителям праздновать дома», — отметили в Минздраве. Также Министерство здравоохранения призвало граждан привиться третьей и четвертой дозой. Вакцинация четвертой дозой на добровольной основе в стране началась с 10 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Монголии стремительно увеличивается количество новых случаев COVID-19. В конце декабря 2021 года в стране за сутки выявляли около 200 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки — 2010 случаев. Общее количество случаев заражения коронавирусом в Монголии составило 403 771.