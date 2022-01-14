Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Для жителей Санкт-Петербурга к празднику Крещения подготовят порядка двух десятков безопасных купелей. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Петербурге оборудуют около 20 мест для погружений в воду в праздник Крещения. Такие площадки появятся в девяти районах города: Василеостровском, Выборгском, Колпинское, Красносельском, Кроштадстком, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском.

Специалисты проверят купели на безопасность. Проверки планируют завершить к 17 января. Точный список одобренных комитетом мест для омовения появится позже. Власти Петербурга рекомендуют следить за информацией в официальных ресурсах города и выбирать только проверенные места, так как безопасность ритуала будет обеспечиваться спасателями и медиками.

В Смольном также отметили необходимость соблюдения антиковидных предписаний. Жителей и гостей города просят соблюдать социальную дистанцию в очередях к купелям.

Помимо этого актуальными остаются и правила безопасности при погружении. Отказ от алкоголя перед купанием и физическая подготовка с помощью разминки позволят пройти ритуал без негативных последствий.