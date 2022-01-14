Улан-Удэ, , 11:31 — REGNUM В Бурятии в 2021 году зарегистрировано почти 20,8 тыс. преступлений, что на 0,6% больше, чем в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Бандиты Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия

Росту уровня преступности способствовало увеличение числа вымогательства (на 129%), разбоев (+38,2%) и мошенничеств (+32,3%).

При этом число грабежей, убийств и краж сократилось на 26,8%, 23% и 5,5% соответственно. В республике также стали реже насиловать (-21,8%), совершать хулиганские поступки (-28,6%), а также угонять автомобили (-18,4%).

«На 8% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 27,7%», — отметили в надзорном ведомстве.