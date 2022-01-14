Чебоксары, 14 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Чебоксарская пенсионерка чуть не осталась без квартиры, поверив мошенникам под видом правоохранителей и отдав им около 700 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

В полицию 13 января обратилась 62-летняя чебоксарка. По её словам, 20 декабря 2021 года ей позвонила якобы банковская служащая, заявив о мошенничестве со счетами пенсионерки. Пострадавшая не поверила, отказавшись выполнять указания.

«Тогда к разговору подключился мужчина под видом высокопоставленного сотрудника правоохранительной структуры, убедив снять сбережения и перечислить на продиктованный девушкой счёт», — говорится в сообщении.

В результате женщина отдала аферистам почти 700 тыс. рублей. Но на этом мошенники не успокоились: в полиции сообщают, что они потребовали взять кредит, а также выставить на продажу квартиру.

«В займе пенсионерке отказали, а вот объявление о продаже квартиры до сих пор опубликовано в интернете. От необдуманного поступка женщину отговорил её сын, пояснив, что она выполняла указания киберпреступников», — говорят в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Правоохранители напоминают, что ни банки, ни силовики не просят перевести средства на «резервные счета», так как таких счетов не существует. А реальные следственные действия проводятся при очном общении, а не по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенника стала 73-летняя пенсионерка в Новочебоксарске. В ходе переписки в социальных сетях она отдала свои сбережения аферисту, представившемся «Джастином» и сообщившим, что якобы работает врачом в одной из «горячих точек». Деньги иностранец попросил на «подарок ко дню рождения сына».

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