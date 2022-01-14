Краснодар, , 11:28 — REGNUM Возможные подтопления из-за подъёма уровня воды в реках в связи с обильными осадками прогнозируются на территории восьми муниципалитетов Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 14 января.

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«По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 14 января местами на Кубани ожидают дожди, мокрый снег и снег, на дорогах возможна гололедица», — сообщили в оперативном штабе.

В связи с этим возможен подъём уровня рек и подтопление населенных пунктов в Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском, Туапсинском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперштаб предупредил жителей районов восточного побережья Азовского моря о возможных подтоплениях на побережье.