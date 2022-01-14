14 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Соединенные Штаты Америки считают, что поводом для вторжения на Украину Российской Федерации якобы может быть попытка переворота на Украине.

Мирослава Романенко, , 12:38 — REGNUM Соединенные Штаты Америки считают, что поводом для «вторжения» на Украину Российской Федерации якобы может быть диверсия, информационные операции и попытка переворота на Украине. Об этом заявил 13 января на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Пiдозра. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота на Украине», — приводит слова Салливана украинское издание «Страна».

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году», — добавил он.

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Заявление чиновника о попытке переворота на Украине обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Бородатая бабушка», а также на странице украинской журналистки Дианы Панченко в социальной сети Facebook. Многих заявление Салливана побудило задуматься над тем, что США опять «что-то» готовят на Украине, дабы затем иметь повод для обвинений в адрес России.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

«США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота на Украине — советник Байдена Салливан. Во-первых, Салливан, кто-кто, а вы точно должны знать, что у нас в стране не бывает госпереворотов. Только революции. А во-вторых, Владимир Александрович [Зеленский] уже его/её предотвратил, ещё на пресс-конференции. Опять мимо. Ну и в-третьих, Данилов в очередной раз заверил, что никакой угрозы нападения РФ не существует. Так шо не надо нагнетать, вы там лучше решайте с РФ свои проблемы, но не за наш счёт…» — иронизирует автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«У нас не будет переворота, у нас просто у людей лопнет терпение, и народ, доведенный до ручки этой… властью, вынесет ее… и… [плевать] будет всем на все внешние факторы и угрозы», — написал Name.

«Ага, лопнет. На кухне и в этих ваших интернетиках…» — усомнился «Не Скажу», отвечая ему (Name).

«Ну когда у людей жрать будет не за что купить, оплатить коммуналку и семью прокормить и при этом негде будет заработать, тогда и посмотрим», — ответил ему («Не Скажу») Name.

«Только революция! Какой… переворот? Мирная акция!» — с сарказмом отреагировал Alexey L.

«Переворот — это неудавшаяся революция. Революция — это удавшийся переворот», — отметил Владимир Васильевич.

«Не так волнителен сам праздник, как его ожидание», — иронизирует «Ежик Кс».

«Хватит трясти нас! Решайте свои проблемы без нас!» — не выдержала Света В.

«Если США чего-то не исключают, значит, они это «что-то» запланировали сами. Зеленский, видать, их подзаманал», — написал «А».

"Короче, говорите прямо. Мы готовим провокацию, чтобы обвинить Россию и чтоб влепить потом санкции», — пишет Hyper Code.

«Что-то амеры готовят на Украине. Подготавливают общественное мнение. Снова кровь», — задумался Stas13.

«В 2013-м был святой майдан, а всё остальное теперь — госпереворот», — с сарказмом подчеркнул Олексій Б.

Cамообороновцы выносят товарища по Институтской улице. Киев. Майдан 2014 Mstyslav Chernov

«Пора выпустить каталог переворотов, чтоб люди могли ориентироваться», — иронизирует Александр С.

«Из сказанного я понял, что американцы уже назначили дату переворота?» — поинтересовался Аркадий Л.

«Это «запахло» усилением режима Зеленского в связи со всякими нововведениями в экономике страны, т. к. есть недовольство. И теперь любое самое народное и праведное недовольство с выходом на митинги назовут попыткой госпереворота при помощи России…» — подытожил Roman K.

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