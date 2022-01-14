Подгорица, , 11:28 — REGNUM К концу октября 2021 года банки Черногории одобрили кредиты на общую сумму 3,44 млрд евро, что на 1,6% меньше, чем в месячном исчислении.

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По данным Центрального банка (CBCG), на конец октября по сравнению с аналогичным периодом 2020 года было одобрено кредитов на 7,3 процента больше.

Соотношение между кредитами и депозитами на конец октября было ниже, чем в сентябре, и ниже, чем за аналогичный период 2020 года, и составило 0,85.

По кредитам банки больше всего требовали от нефинансового сектора и населения — 74,4 процента.

Общий объем депозитов в октябре увеличился на 1,7 процента по сравнению с сентябрем до 4,06 миллиарда евро. Срочные депозиты составили 22,3 процента от общего объема, а депозиты до востребования — 75,1 процента. Остальные 2,6 процента относились к средствам на счете условного депонирования.

В структуре срочных депозитов наибольшая доля приходится на депозиты со сроком от трех месяцев до одного года — 44,5 процента, на срок от одного года до трех лет — 34,4 процента.

Общий объем депозитов населения на конец октября составил почти 1,36 миллиарда евро, что на 0,5 процента больше, чем в сентябре.

В структуре депозитов населения по срокам на срочные вклады приходилось 33,59 процента, а на депозиты до востребования — 66,37 процента.