Кабул, 14 января 2022, 11:27 — REGNUM Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправилась в Туркмению для переговоров по торговле, энергетике и газопроводу ТАПИ. Об этом сообщил источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Афганистана.
Как сообщало ИА REGNUM, газопровод ТАПИ — это проект, по которому туркменский газ будет транспортироваться по трубопроводу через Афганистан в Пакистан и Индию.
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