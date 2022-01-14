* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправилась в Туркмению для переговоров по торговле, энергетике и газопроводу ТАПИ. Об этом сообщил источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Афганистана.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Делегация вылетела в Ашхабад по приглашению Туркмении для проведения переговоров с туркменскими официальными лицами по вопросам двусторонней торговли, энергетики, железной дороги, проекта ТАПИ и стипендий», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод ТАПИ — это проект, по которому туркменский газ будет транспортироваться по трубопроводу через Афганистан в Пакистан и Индию.

Читайте также: Реконструкция Кабульского ТК началась через 3 года после пожара