Вашингтон, , 11:40 — REGNUM США оказывают давление на союзников в Европе, чтобы побыстрее согласовать и ввести против России санкции. При этом Вашингтон «настороженно поглядывает на Путина», пишет 14 января Bloomberg.

По словам собеседников издания, США давят на ЕС из-за того, что Брюссель медлит в вопросе антироссийских ограничений, хотя переговоры об этом идут уже несколько недель. Растут опасения Вашингтона о якобы возможном «вторжении на Украину» российского президента Владимира Путина.

«Администрация Байдена также обсудила ряд возможных действий со стороны Москвы, которые, по ее мнению, должны вызвать ответные меры», — говорится в публикации.

Под этим понимается не только ввод российских войск на Украину, но и любые попытки организовать свержение украинского президента Владимира Зеленского или иным образом дестабилизировать его правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы от правящей в США Демократической партии представили законопроект о введении санкций против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства на случай «эскалации ситуации вокруг Украины». Введение таких санкций будет сравнимо с разрывом отношений между Россией и США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков. Ранее он не раз опровергал предположения о готовящемся «вторжении на Украину».

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