Москва, , 11:27 — REGNUM Ряд проблем, с которыми столкнулась экономика России, планируется решить до конца 2022 года. Об этом 14 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Минфина отметил, что власти России понимают, какие проблемы и каким образом нужно решать. Положительный эффект от предпринимаемых шагов следует ожидать к концу 2022 года, добавил он.

«Мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. У нас принят бюджет, мы имеем хорошую координацию с Центральным банком. Проблемы мы видим в первую очередь инфляционного характера и считаем, что в этом году мы сможем их решать и к концу года мы ожидаем положительного результата», — сказал Силуанов.

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