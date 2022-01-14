Сеул, , 11:26 — REGNUM Компания Krafton, ответственная за разработку PUBG: Battlegrounds и PUBG: Mobile, подала судебный иск против Garena, Apple и Google. Об этом 14 января пишет Eurogamer.

Free Fire Скриншот с YouTube

Сообщается, что Krafton недовольна широкой доступностью бесплатной мобильной игры Free Fire в магазинах Apple и Google. Компания называет эту игру «слегка видоизменённой нелегальной версией PUBG: Battlegorunds».

Krafton утверждает, что проекты Garena нарушают авторские права компании и приносят своим разработчикам сотни миллионов долларов США. Напомним, что ранее Krafton и Garena уже участвовали в аналогичном разбирательстве, однако студиям удалось прийти к мирному соглашению.

Читайте ранее в этом сюжете: Steam Deck выйдет в конце февраля — у Valve всё идёт по плану