Архангельск, , 11:24 — REGNUM В 2021 году Архангельская область получит из Фонда президентских грантов 72 млн рублей, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Цыбульский.

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«Средства пойдут на софинансирование второго грантового конкурса среди НКО, который проводит Губернаторский Центр «Вместе мы сильнее». С учетом средств областного бюджета в этом году на реализацию проектов некоммерческих организаций мы направим 105 млн рублей. В прошлом году бюджет конкурса грантов составлял 60 млн рублей», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 социально ориентированных НКО в Москве получили гранты.