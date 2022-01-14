Москва, , 11:23 — REGNUM Законопроект о медицинских сертификатах о вакцинации от COVID-19 обрушил рейтинги власти сильнее, чем после введения пенсионной реформы. Об этом в ходе пресс-конференции «Законопроект о QR-кодах. Спасение или закручивание гаек?» на площадке Общественной службы новостей заявил общественный деятель, сооснователь движения «Иммунный ответ» Руслан Ткаченко.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Снизилась лояльность населения к власти. Уровень падения гораздо мощнее, чем при пенсионной реформе. Ни в какое сравнение эта тема с QR-кодами не идёт. Некоторые мужчины не надеются дожить до пенсии. Многие люди понимают слабость реформы в принципе. А QR-коды влияют на всех. И уровень падения популярности власти — просто колоссальный», — сказал Ткаченко.

По его словам, уже сейчас «Единая Россия» спасает электорат, а коммунисты и «Справедливая Россия» набрали этот электорат: «Будущие выборы для «Единой России» будут очень тяжёлыми. Такого уровня агрессии к правящей партии я давно не встречал».