Самара, , 11:25 — REGNUM Медицинские учреждения и промышленные предприятия, производящие лекарства и средства индивидуальной защиты, активно готовятся к новому витку пандемии в Самарской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что несмотря на то, что штамм «Омикрон» на территории региона пока не выявлен, система здравоохранения региона уже мобилизована.

«Особенность приближающейся новой волны заболеваемости в том, что она будет иметь взрывной характер. У штамма «Омикрон» очень высокая контагиозность: если раньше один человек заражал десять человек, в новую волну один человек будет заражать сто человек. … Наша подготовка к этой волне началась давно. Мы постоянно обновляем алгоритмы ведения больных, применяем новые методики лечения для того, чтобы амбулаторная сеть справилась с этой нагрузкой. Того страха, который был у нас перед началом пандемии, когда нам это было неизвестно, нет. Мы знаем, как диагностировать и лечить», — приводит пресс-служба слова главного внештатного специалиста по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елены Стребковой.

Отмечается, что в 30 медучреждениях региона развернуты свыше 3,5 тысяч коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него. При этом свободный коечный фонд составляет более 35%. В резерве находятся свыше пяти тысяч ранее перепрофилированных коек.