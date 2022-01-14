Сеул, , 11:22 — REGNUM В Южной Корее продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что рекомендации продолжат действовать до 13 февраля.

Журналисты агентства указывают, что продление связано с ограничительными мерами, введенными в ряде стран мира из-за пандемии коронавируса.

Также южнокорейский МИД призвал граждан страны, проживающих за границей, соблюдать все меры санитарной предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4542 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 683 566.

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