Улан-Удэ, 14 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар на газозаправочной станции в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило 14 января в 13:56 по местному времени.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар на газозаправочной станции в Улан-Удэ

К моменту прибытия огнеборцев горело помещение бокса и находившийся внутри автомобиль «Газель». Огонь был ликвидирован в течение получаса.

«На месте работало 2 звена газодымозащитной службы. В ходе тушения из здания было эвакуировано 4 газовых баллона. Площадь пожара составила 40 кв. метров», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. На месте в настоящее время работают дознаватели.