Ставрополь, , 11:22 — REGNUM Столицу Ставропольского края с городами-курортами Кавказских Минеральных Вод может связать железнодорожное сообщение. Проект строительства ветки уже находится в разработке, требуется его завершение и согласование. Об этом 13 января сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной Дню российской печати.

«В перспективе мы хотим, чтобы высокоскоростной поезд соединил ставропольскую и кавминводскую агломерации. Нельзя сказать, что этот проект полностью согласован, но мы хотим, чтобы он попал в транспортную стратегию России до 2030 года, чтобы у нас появился этот поезд, и живущие на КМВ и в Ставрополе могли за час добираться до пункта назначения», — цитирует губернатора телеканал «Своё».

По словам Владимирова, запуск скоростного поезда между Ставрополем и Кавминводами будет способствовать мобильности трудовых ресурсов, чтобы жители курортов могли работать в других населенных пунктах края и наоборот — жители других городов находили работу на курортах.

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