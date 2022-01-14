Магнитогорск, Челябинская область, 14 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области погибла студентка. Об этом пишут СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По данным изданий, девушка училась в местном университете. Её тело обнаружили 13 января возле одного из домов. Обстоятельства гибели выясняются.

По некоторым данным, гражданка добровольно ушла из жизни. Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько случаев гибели подростков произошло в Челябинске.