Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Мужчина попытался изнасиловать девочку-подростка прямо на детской площадке в Невском районе Санкт-Петербурга. Извращенца не смутили даже взрослые, которые были рядом и пришли на помощь ребенку. Об этом диком случае 14 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Детская площадка

Нападение на 14-летнюю школьницу неизвестный мужчина, на вид 45−50 лет в синей куртке и грязной шапке, совершил днем 13 января на детской площадке у дома 9/1 по проспе­кту Пятилеток в Весёлом Поселке. Девочка ждала свою мать, когда к ней со спины подошел мужчина, повалил на землю и попытался раздеть. На призывы о помощи пришли взрослые, которые находились неподалеку. Девочку удалось отбить у педофила, однако злоумышленник успел сбежать.

О случившемся в полицию сообщила 50-летняя мать потерпевшей. После чего преступник был задержан по «горячим следам». Нападавшим оказался 57-летний безработный местный житель, живущий неподалеку.

«Полицейские передали мужчину в следственные органы. В отноше­нии подозреваемого следователи СК России возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуально­го характера). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — уточнили в полиции.