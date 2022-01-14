Вашингтон, 14 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Представители Valve заявили, что портативная консоль Steam Deck поступит в продажу в конце февраля 2022 года, как и было запланировано. Об этом 14 января пишет издание Eurogamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

В компании также отметили, что Valve в больших количествах рассылает Steam Deck разработчикам игр. Это делается для того, чтобы авторы могли должным образом подготовить свои проекты к выходу на новой консоли.

Напомним, что Steam Deck — это новая портативная консоль от компании Valve. Ожидается, что на ней будут запускаться почти все игры из богатой библиотеки сервиса Steam.