Алма-Ата, Казахстан, , 11:18 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алма-Ате, бывшей столице и самом крупном городе Казахстана, резко ухудшилась. Об этом 14 января рассказала главный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

Алма-Ата Алексей Евсеев

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По словам Абдижаббаровой, которые приводит агентство «Казинформ», в матрице оценки эпидемиологической ситуации по республике Алма-Ата уже третий день находится в «красной» зоне.

«Недельная заболеваемость на 100 тысяч населения увеличилась в 2,2 раза с 47,6 (972 случаев) до 105,6 (2156 случаев) на фоне увеличения индекса передачи инфекции с 1,4 до 2,5 (в 1,8 раз)», — сказала она.

Также главный санитарный врач города отметила, что в Алма-Ате быстро распространяется штамм коронавируса «Омикрон», который в скором времени, по ее мнению, вытеснит вариант «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 10418 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.