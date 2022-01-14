Москва, 14 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Более половины работающих родителей в России (55%) хотели бы, чтобы его компания проводила профориентационные мероприятия для детей сотрудников, чаще женщины, чем мужчины — 58% против 53%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Oprf.ru Профориентация школьников

При этом лишь 8% российских компаний проводят профориентационные мероприятия для детей сотрудников — проводит экскурсии на предприятия, дни открытых дверей, тренинги, олимпиады, квизы и т. д.

Каждый четвертый менеджер по персоналу (26%) сообщил, что их компания пока не организовывает профориентацию детей, но задумывается об этом. 44% работодателей не организуют профориентацию для детей сотрудников и не планируют это делать

Опрос проведён 1−23 декабря 2021 года. Опрошены менеджеров по персоналу 204 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве профессиональная подготовка детей начинается с участия в кружках и соревнованиях в шестилетнем возрасте.

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