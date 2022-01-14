Брянск, , 11:23 — REGNUM В Брянской области 14 января подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем выявлено сутками ранее. Лаборатории проверили 3 950 тестов. Зарегистрировано девять летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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Всего в Брянской области выявлено 98 782 носителей коронавируса. Справились с заражением 94 483 жителя, из них 117 — выписаны за прошедшие сутки. Лаборатории региона выполнили 1 305 412 исследований на COVID-19.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 053 пациентов.